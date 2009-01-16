Нужна CMS

Системы управления (CMS)Закрыт15 заявок235 просмотров
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Требуется разработать (может у кого то есть готовая) CMS на PHP + верстка. Дизайн сайта имеется.

Структура:

1. Главная

2. О компании (+ категории)

3. Каталог товаров (многоуровневый)

4. Новости (+ категории)

4. Контакты (+ категории)

Требования: приятная и несложная аднинка, удобное добавление товара, расширенный поиск на сайте.

Оставляйте Ваши предложения: цена и сроки, желательно примеры с админкой вашей CMS

15 лет назад
Radugakz
44 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад