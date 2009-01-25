Перенос имеющегося сайта на CMS

Только наилучшие пожелания! Было очень приятно выполнять работу для Ольги! Если бы не четко поставленная задача, то работа могла бы затянуться на очень долго. Общение прошло хорошо, все вопросы были заданы только по делу. С удовольствием, продолжу сотрудничество! Рекомендую! С Уважением, Владислав.