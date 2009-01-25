Перенос имеющегося сайта на CMS

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка234 просмотра
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Оцените пожалуйста стоимость и сроки переноса сайта www.dext-art.com на одну из следующих систем:

Drupal

Joomla 1.5

Joomla

Mambo

PHP-Nuke

phpWCMS

phpWebSite

Post-Nuke

Siteframe

TYPO3

Xoops

15 лет назад
Honey_
41 годМолдова
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
15 лет назад
$140
6 дней
Очень приятно работать. У Владислава исключительно професиональный подход к своей работе. Любая проблема или задача разжевывается заказчику до такой степени, что все становится ясно абсолютно далекому от Интернета человеку. Осталась очень довольна и планирую дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Только наилучшие пожелания! Было очень приятно выполнять работу для Ольги! Если бы не четко поставленная задача, то работа могла бы затянуться на очень долго. Общение прошло хорошо, все вопросы были заданы только по делу. С удовольствием, продолжу сотрудничество! Рекомендую! С Уважением, Владислав.
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