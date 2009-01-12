Социальная сеть

Собрать весь функционал на основе Drupal

Требуемый функции:

1. У пользователе в личном кабинете можно добавлять как аватары так и фотки....

2. Возможность поиска зарегистрированных людей по нескольким критериям.... (Пол, возраст, город.........)

4. Возможность добавлять или удалять пользователей из своего списка друзей.... добавлять или удалять из черного списка.... и т д

5. Пользователи должны иметь возможность переписываться между собой (приватно)

6.Форум

7.Чат

Интересно: Цена, сроки....

Огромная просьба не придлогать реализовывать это все с нуля....приоритет на Drupal