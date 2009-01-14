Совместить дизайн с CMS

Для того, чтобы закончить один проект нужен специалист по CMS Joomla. Нужно добавить к самописному компоненту некоторые функции. Ничего сложного там нет, сроки — до завтрашнего вечера. Подробности при переписке. Желательно, чтобы у исполнителя была ася, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую,
задача, совместить нарезанный дизайн 2х страниц с шаблонами CMS Made Simple.
опыт с CMS приветствуется
- Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Собрать весь функционал на основе Drupal Требуемый функции: 1. У пользователе в личном кабинете можно добавлять как аватары так и фотки.... 2. Возможность поиска зарегистрированных людей по нескольким критериям.... (Пол, возраст, город.........) 4. Возможность добавлять или удалять пользователей из ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть сайт www.zakvaski.com Недавно сделали его редизайн. в связи с этим поменялись адреса страничек. На форумах и других ресурсахесть ссылки на старые адреса страничек. Сейчас эти ссылки приводят к страничке с ошибкой. Вот например старый адрес http://www.zakvaski.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=67 по нему вылазит ...Завершен15 лет назад
Нужна самописная простая CMS: - модульная система аля Joomla - шаблоны - модуль новостей (разделы, подразделы) - модуль вывода новостей в блоках (по конкретной/ным категориям, с обрезанием количества символов) - модуль комментариев - ЧПУ - ручное редактирование title, keywords, discription для всего - ...Завершен15 лет назад
- $5
Есть сайт на MODx с обычным статическим, горизонтально расположенным, меню. Необходимо сделать так, чтобы меню стало выпадающим(некоторые пункты). Подчеркиваю, что сайт на MODx, тоесть задание для тех, кто знает как это осуществить именно в данной CMS! срочно)) оплата wmr.Завершен15 лет назад
- Нужно создать и связать с шаблоном модули отображения коротких новостей, вывод на главной странице последних новостей из выбранной категории. - Последние новости в вкартинках - Поиск по категориям - 3 Блока топ 5 новостей по разным критериям ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть 2 шаблона - необходимо прикрутить их к CMS. Ваши собсвенные разработки CMS тоже вариант. Условия обсуждаются индивидуально. Шаблоны - каталог товаров с описанием и отзывами. Необходимо добавлять фото, описание и отзывы + еще небольшой функционал. ...Закрыт15 лет назад
Есть простенький сайт http://www.infosuvenir.ru/. Необходимо чтобы он работал на WP. В дизайн можно вносить изменения.Завершен15 лет назад
Тут редизайн находится http://pixs.ru/showimage/bad4jpg_8777810_137464.jpg www . dekost . ru На сайте сам HostCMS Установлен надо будет обновить до 5.х и встроить дизайн.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Доработка Готового Сайта на DLE тех требования в приложение.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад