Совместить дизайн с CMS

$20
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки210 просмотров
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Приветствую,

задача, совместить нарезанный дизайн 2х страниц с шаблонами CMS Made Simple.

опыт с CMS приветствуется

15 лет назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
TT
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$15
4 дня
Не советую доверять свои проекты Максиму. после 2х дней обещаний получил сообщение следующего вида: Оффлайн сообщение (20.01.2009 08:36:56) не смогу выполнить эту работу в заданный срок. проще это разместить на джумле или подобном движке. или написать свою цмс под данный проект
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