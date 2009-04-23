Доработать самописный движок

Для того, чтобы закончить один проект нужен специалист по CMS Joomla. Нужно добавить к самописному компоненту некоторые функции. Ничего сложного там нет, сроки — до завтрашнего вечера. Подробности при переписке. Желательно, чтобы у исполнителя была ася, ...