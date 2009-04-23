Доработать самописный движок

$250
Системы управления (CMS)Завершен9 заявок309 просмотров
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Здравствуйте, необходимо Доработать Самописный Движок сайта работы !

Сайт готов на 70 % (необходимо сделать только правки). (правок много)

Вот сайт www (careersday) kz (Уберите пробелы и скобки).

Необходимо Все сделать за 2-3 дня.

Нужен толковый Человек, который сможет разобраться в чужом коде, и все быстро доделать.

Прилагаю Список Правок сравните с тем что сейчас есть на сайте.

Жду Ваших Предложений.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Valer
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$650
12 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно было работать. Своевременная оплата и четкое ТЗ. Готов к сотрудничеству по другим проектам :)