Движок сайта

$500
Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок314 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен движок сайта

15 лет назад
Parmigiani
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать изменения в шаблоне WODPRESS

    $30

    Есть шаблон Mimbo для Wordress уже установлен. Надо: 1. В шаблоне 3 вида страниц: главная / категория / единичная запись. Надо шаблоны категории и единичной записи сделать по типу главной (сейчас: главная 3 колонки, остальные 2.). 2. Чуть ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка работающего магазина Virtuemart+Joomla

    $250

    Требуется адекватный и ответственный програмист, свободно разбирающийся в Joomla и Virtuemart. Перечень доработок содержится в ТЗ (во вложении). Просьба пионеров не писать и "all in one" услуг не предлагать. Есть конкретное ТЗ, высказывайтесь по нему. Спасибо ...

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для специалиста по Joomla

    $50

    Для того, чтобы закончить один проект нужен специалист по CMS Joomla. Нужно добавить к самописному компоненту некоторые функции. Ничего сложного там нет, сроки — до завтрашнего вечера. Подробности при переписке. Желательно, чтобы у исполнителя была ася, ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Социальная сеть

    $500

    Собрать весь функционал на основе Drupal Требуемый функции: 1. У пользователе в личном кабинете можно добавлять как аватары так и фотки.... 2. Возможность поиска зарегистрированных людей по нескольким критериям.... (Пол, возраст, город.........) 4. Возможность добавлять или удалять пользователей из ...

    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочно - сделать 404 страничку и переадресацию

    $50

    Есть сайт www.zakvaski.com Недавно сделали его редизайн. в связи с этим поменялись адреса страничек. На форумах и других ресурсахесть ссылки на старые адреса страничек. Сейчас эти ссылки приводят к страничке с ошибкой. Вот например старый адрес http://www.zakvaski.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=45&amp;Itemid=67 по нему вылазит ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • CMS "под ключ" + модуль интернет-магазина

    Нужна самописная простая CMS: - модульная система аля Joomla - шаблоны - модуль новостей (разделы, подразделы) - модуль вывода новостей в блоках (по конкретной/ным категориям, с обрезанием количества символов) - модуль комментариев - ЧПУ - ручное редактирование title, keywords, discription для всего - ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад