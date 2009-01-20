Исправить загрузку файлов на сайт DLE

Версия DataLife Engine: 7.3

При загрузке файлов, отличных от картинок: ,pdf,swf,mov,avi,mpg,wmv,mp3 и так далее выходит сообщение:

"Невозможно загрузить файл на сервер"

Необходимо исправить, что бы и пользователи, и админ из панели, могли загружать любые файлы.

Попутно объяснить, из-за чего такое происходит. Раньше все файлы загружались корректно.

Бюджет не определён. Определяйте цену самостоятельно.

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Что бы не возникало вопросов:

Я читал темы по этому вопросу. Менял права в админ-панели.

Удалял папку Uploads, создавал её снова, изменяя права на 777, ничего не изменилось.