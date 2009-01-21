Настроить Joomla на Majordomo

Для проекта www.itpedia.ru требуется программист знакомый с движком wikipedia//wikimedia. Необходима настройка модулей расширения, рекомендации по выбору и возможным доделакам наличествующих моделей расширения, установка нового скина. Лечение багов. А также советы по оптимизации (в том числе ...
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Хостинг Majordomo. Joomla1.5.8. Не возможно установить ни один компонент, модуль или компонент. Нужно решить эту проблему.
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