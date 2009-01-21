Настроить Joomla на Majordomo

$5
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки219 просмотров
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Хостинг Majordomo. Joomla1.5.8. Не возможно установить ни один компонент, модуль или компонент. Нужно решить эту проблему.

icq3567468

skype:kirill_tse

Joomla
15 лет назад
kirilltse
Кирилл 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Diablos
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Всё прошло гладко и быстро. В процессе решения проблемы проявлял стремление и интерес. В моих глазах зарекомендовал себя как честный и ответственный человек.
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