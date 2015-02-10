xsite

Алексей xsite

 
45 летУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание сайтов на 1С-Битрикс и Netcat

УСЛУГИ

Системы управления контентом (CMS) Netcat, Bitrix

Дизайн сайтов

Разработка логотипов

Верстка (кроссбраузерно, валидно, табличная/блочная)

Разработка сайтов любого типа(визитки, промо-сайты, корпоративные сайты, порталы, интернет магазины).

Использую систему управления сайтами Netcat. Сертифицированный разработчик на CMS Netcat. Несколько десятков реализованных проектов. Огромный опыт работы = быстрые сроки при высоком качестве продукта.

Веб-программирование

Отзывы:

http://www.weblancer.net/users/xsite/reviews/

http://www.free-lance.ru/users/xsite/opinions/

!!!! ВНИМАНИЕ !!!!

ПРОШУ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, ТАК КАК ПОЯВИЛСЯ ЧЕЛОВЕК, ВЫДАЮЩИЙ СЕБЯ ЗА МЕНЯ. ВСЕГДА ДЕЛАЙТЕ КОНТРОЛЫЙ ЗВОНОК, ЕСЛИ В ICQ С ВАМИ ДОГОВАРИВАЛСЯ НЕ Я, КОНЕЧНО Я НЕ БУДУ В КУРСЕ ТОГО О ЧЕМ БЫЛ РАЗГОВОР.

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
teplahata
Владимир 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Создание сайта. Оборудование для СТО. Срочно.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
WMDrakon
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Импорт в 1С-Битрикс каталога
Работа выполнена быстро и правильно. Спасибо.
Все хорошо, спасибо
Ответный отзыв
artelpc
36 летСербия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
9 баллов
9 лет назад
NetCat: доработка интернет-магазина
Рекомендую как обязательного и хорошо знающего свое дело специалиста
Все хорошо, рекомендую
Ответный отзыв
soroka80
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Настроить 1с битрикс
Специалист своего дела. Четко все сделал. Другим "спецам" битрекса советую поучится в Алексея.
Все супер, рекомендую!
Ответный отзыв
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$600
10 баллов
9 лет назад
Прикрутить сверстанный дизайн к Битриксу.
все хорошо
Все в порядке.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
14 отзывов
$20/час
от $35от 1 дня
нет рейтинга