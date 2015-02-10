УСЛУГИ
Системы управления контентом (CMS) Netcat, Bitrix
Дизайн сайтов
Разработка логотипов
Верстка (кроссбраузерно, валидно, табличная/блочная)
Разработка сайтов любого типа(визитки, промо-сайты, корпоративные сайты, порталы, интернет магазины).
Использую систему управления сайтами Netcat. Сертифицированный разработчик на CMS Netcat. Несколько десятков реализованных проектов. Огромный опыт работы = быстрые сроки при высоком качестве продукта.
Веб-программирование
Отзывы:
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http://www.free-lance.ru/users/xsite/opinions/
!!!! ВНИМАНИЕ !!!!
ПРОШУ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, ТАК КАК ПОЯВИЛСЯ ЧЕЛОВЕК, ВЫДАЮЩИЙ СЕБЯ ЗА МЕНЯ. ВСЕГДА ДЕЛАЙТЕ КОНТРОЛЫЙ ЗВОНОК, ЕСЛИ В ICQ С ВАМИ ДОГОВАРИВАЛСЯ НЕ Я, КОНЕЧНО Я НЕ БУДУ В КУРСЕ ТОГО О ЧЕМ БЫЛ РАЗГОВОР.
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