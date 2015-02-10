Создание сайтов на 1С-Битрикс и Netcat

УСЛУГИ

Системы управления контентом (CMS) Netcat, Bitrix

Дизайн сайтов

Разработка логотипов

Верстка (кроссбраузерно, валидно, табличная/блочная)

Разработка сайтов любого типа(визитки, промо-сайты, корпоративные сайты, порталы, интернет магазины).

Использую систему управления сайтами Netcat. Сертифицированный разработчик на CMS Netcat. Несколько десятков реализованных проектов. Огромный опыт работы = быстрые сроки при высоком качестве продукта.

Веб-программирование

Отзывы:

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!!!! ВНИМАНИЕ !!!!

ПРОШУ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, ТАК КАК ПОЯВИЛСЯ ЧЕЛОВЕК, ВЫДАЮЩИЙ СЕБЯ ЗА МЕНЯ. ВСЕГДА ДЕЛАЙТЕ КОНТРОЛЫЙ ЗВОНОК, ЕСЛИ В ICQ С ВАМИ ДОГОВАРИВАЛСЯ НЕ Я, КОНЕЧНО Я НЕ БУДУ В КУРСЕ ТОГО О ЧЕМ БЫЛ РАЗГОВОР.