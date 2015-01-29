нужно разшифровать файлы следующего формата [email protected] 1.1.0.0.id-YVSQSONKIGEAYWURPNLIFXQNLIGDBYQICURQ-19.08.2015 3@[email protected] какой то ситевой вирус зашифрофал файлы и они теперь не работают кто знает как разшифровать, помогайте