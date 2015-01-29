soroka80

Александр Шевченко soroka80

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

xsite
46 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Настроить 1с битрикс
Все супер, рекомендую!
Специалист своего дела. Четко все сделал. Другим "спецам" битрекса советую поучится в Алексея.
Ответный отзыв
promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Добавить модули на ocStore
ocStore
Спасибо! Отличная постановка задач, своевременная оплата. Рекомендую!
молодцом
Ответный отзыв