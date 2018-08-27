Нужен интернет магазин на WordPress для сайта medicalgroup.com.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки161 просмотр

есть веб сайт на WordPress http://medicalgroup.com.ua/

задача 1) необходимо засунуть в  него интернет магазин для торговли товарами

WordPress
6 лет назад
soroka80
50 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров