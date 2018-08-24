Настроить ролевые доступы к папкам сервера через OpenLDAP

1. Дано.

1.1. Ubuntu 18.04LTS (GNU/Linux 4.15.0-20-generic x86_64) на VPS.

1.2. OpenLDAP(20445)

1.3. ADS - ApacheDirectory Studio Version: 2.0.0.v20170904-M13

2. Цель – настроить заведение Пользователей и их доступы к OpenLDAP и к папкам сервера в соответствии с ролями, заданнымив OpenLDAP.

3. Задачи – используя ADS (см. приложенный файл):

3.1. Завестив OpenLDAPФЛ и ЮЛ с их атрибутами и значениями атрибутов (см. Приложение №2 и Приложение №3 )

3.2. Реализовать разделение прав и доступов для Пользователей к Папкам на основе Role‑Based AccessControl или, лучше, на основе Attribute‑Based Access Control, в том числе:

3.2.1. Завести в OpenLDAP Роли с атрибутами доступа к папкам и правами на заведение и наделение правами иных ФЛ (см. Приложение №4 и Приложение №5 )

3.2.2. Прописать связку ЮЛ-ФЛ-Роль с возможностью:

· ФЛ выполнять несколько Ролей по отношению к ЮЛ.

· ФЛ может выполнять разные роли по отношению к разным ЮЛ.

3.3. Настроить ограничения доступов входа на сервер и видимость папок, а так же доступ/права к ADS/OpenLDAP на основе сформированных в OpenLDAPправ. Доступы к папкам могут выполняться любыми клиентами, например: WinSCP, Filewzilla.

3.4. Проверять уникальность значений атрибутов, для которых указан контроль уникальности.

3.5. Обеспечить работоспособность как на введённых ФЛ, ЮЛ, папках, так и на вновь создаваемых.

3.6. При запросе от Заказчика – предоставить комментарии относительно выполненных

действий и назначения выполненных настроек.

Оплата только через Безопасную сделку.