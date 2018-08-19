Необходима консультация установки шифрованного раздела на hetzner

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки129 просмотров

Здравствуйте!

Хочу поставить убунту на выделенном сервере на hetzner с полностью зашифрованными разделами.

Нужна howto консультация. Сам могу поставить и настроить обычную убунту без проблем.

7 лет назад
alexxzhuravlev
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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