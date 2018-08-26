526 Origin SSL Certificate Error

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Завершен3 заявки1129 просмотров

Нельзя зайти в админку, сам сайт рабочий, при попытке входа в админку возвращает - 526 Origin SSL Certificate Error 

  • Сайт на WordPress, вход в админку через всплывающее окно, там и выдаёт 526
  • Сайт подключен через CDN от CloudFlare
  • Отключив от облака, также имется проблемы - Your connection is not secure и больше сделать нечего
P.S. сайт https://go-to.rest
CloudflareWordPress
7 лет назад
kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
час назад

Выбранный исполнитель

joker163
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$3
1 день
Быстро и без лишней суеты, однозначно рекомендую! И сам буду обращаться по мере необходимости
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

joker163
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад