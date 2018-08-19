Поднят fuguhub server на windows server 2012, куплен сертификат от comodo (самый дешёвый) - надо прикрутить cсертификат.
Установка SSL-сертификата RapidSSL
Привет,нужен кто то кто сможет установить RapidSSL на сайте,сайт на vps,админка webmin.
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