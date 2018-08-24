Требуется настройка домена на хостинге.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки187 просмотров

Требуется настройка домена на хостинге, добавления SSL и установка скрипта ГолдКодерс. Работа разовая, бюджет предлагайте свой.

7 лет назад
andzhej1979
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

joker163
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Сработались красиво с человеком, вообще все сделал четко и быстро, поэтому буду продолжать работать с человеком. И рекомендую всем!
Прекрасный заказчик! Отличная коммуникация, супербыстрая оплата!

Заявки фрилансеров

joker163
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад