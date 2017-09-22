kealog

Эдуард kealog

 
52 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
linuxsys
Максим 
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Организовать корпоративный почтовый Ubuntu-сервер
Отличный заказчик, адекватный, приятное общение и оплата в срок. Рекомендую
Была задача развернуть Zimbra с мануалом. Всё выполнено.
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