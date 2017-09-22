Исполнитель должен иметь соответствующий профиль/опыт и не меньше 5 хороших отзывов по аналогичным работам. Есть сервер Debian 10 RUS (RAM 4Гб, HDD 60Гб, интерфейс KDE). Сделаны базовые настройки. Поставлены: snap (и snap store) - в PATH прописан; ...
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
[b]Исходные данные: [/b] Есть уже построенный коттедж (см. файл "Проект AsIs.rar") в состоянии shell&core. Есть Эскизный проект (см. файл "Проект ToBe.rar") по его реконструкции. Есть так же в формате ArchiCAD [url=https://drive.google.com/open?id=1Ms1rrTSz1wmkRJzxk10a-XC0NlrhkWo4](ссылка на файл в облаке) [/url] [b]Задача: ...Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт4 года назад
Сервер на хостинге. Debian 9, PostgreSQL 11, apache 2.4, redmine 4.0.1 . Фаервол пока не установлен. Установлено вроде бы всё. Базы созданы и заполнены дефолтными данными Однако доступ в redmine не работает. redmine_error.log пустой. redmine_acess.log ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Дано. 1.1. Ubuntu 18.04LTS (GNU/Linux 4.15.0-20-generic x86_64) на VPS. 1.2. OpenLDAP(20445) 1.3. ADS - ApacheDirectory Studio Version: 2.0.0.v20170904-M13 2. Цель – настроить заведение Пользователей и их доступы к OpenLDAP и к папкам сервера в соответствии с ролями, заданнымив OpenLDAP. 3. Задачи – ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
[b]Краткое описание:[/b] 1) В Системе должны создаваться: Субъекты (ФизЛица и ЮрЛица) у которых регистрируются логины и почтовые ящики (ПЯ). Для ЮрЛиц также создаются папки для файлов. У каждого Субъекта может быть один или несколько Админов. Админы ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Краткое описание задач (детальное – см приложенный файл): 1. Обосновать выбор конфигурации почтового сервера. 2. Развернуть и настроить корпоративный почтовый сервер: а) с доступом к п/я по вэб-интерфейсу б) с общими почтовыми ящиками в) с ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
На VPS-хостинге установлен ubuntu 16.04 +redmine 3.4.5 + apache2 + passenger + ruby/rvm + mysql +... Для этого осталось только донастроить конфигурационные файлы apache + passenger под redmine. Требуемые результаты: 1. Redmine должен запуститься и к нему должен ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Хотелось бы получить одно из [u]устоявшихся [/u]проверенных и широко используемых [u]типовых [/u]решений с минимумом изменений. Т.е. совсем не требуется высоко-кастомизированная разработка под заказчика. Приложенное описание требований в данном контексте больше представляет из себя скорее чек-лист ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад