Донастроить redmine 3.4.5 на VPS/Ubuntu 16

На VPS-хостинге установлен ubuntu 16.04 +redmine 3.4.5 + apache2 + passenger + ruby/rvm + mysql +...

Для этого осталось только донастроить конфигурационные файлы apache + passenger под redmine.

Требуемые результаты:

1. Redmine должен запуститься и к нему должен быть доступ (admin) через браузер (firefox) https://hostname.ru/redmine

2. Требуется описание того, что будет сделано, т.к. будет повторено и должно заработать на "зеркальном" сервере с абсолютно аналогичными установками и настройками.