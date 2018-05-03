Донастроить redmine 3.4.5 на VPS/Ubuntu 16

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки165 просмотров
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На VPS-хостинге установлен ubuntu 16.04 +redmine 3.4.5 + apache2 + passenger + ruby/rvm + mysql +...

Для этого осталось только донастроить конфигурационные файлы apache + passenger под redmine.

Требуемые результаты:

1. Redmine должен запуститься и к нему должен быть доступ (admin) через браузер (firefox) https://hostname.ru/redmine

2. Требуется описание того, что будет сделано, т.к. будет повторено и должно заработать на "зеркальном" сервере с абсолютно аналогичными установками и настройками.

Ubuntu
6 лет назад
kealog
Эдуард 
52 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад