Оптимизировать выделенный сервер для работы с Wordpress

Системное администрированиеЗавершен7 заявок165 просмотров
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Необходимо оптимизировать выделенный сервер на ОС Debian-8-x86_6 и установить все необходимые расширения php для правильной и быстрой загрузки сайтов на Wordpress. 

Обязательное условие! Прописать для меня в Word файле все действия, которые были произведены. 

WordPress
6 лет назад
Kopa
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
16 часов назад
6 лет назад
$25
1 день
Работой полностью доволен! Исполнитель понял, что я хочу буквально с пол слова (в отличие от многих других потенциальных исполнителей с кем вел переговоры по заданию)! Понравился подход - исполнитель разговаривал со мной на понятном мне языке без употреблений технических терминов. В итоге работа сделана на 100% - сервер настроен - сайты грузятся моментально. Всем рекомендую! Алексею спасибо!
Очень положительный заказчик, постоянно на связи, четко и понятно ставит задачи, мгновенная оплата. Профессионал! Буду рад работать еще