Развернуть mail server на основной + рассылочный + софт [list][*]Mumara PRO or ESP[*]PowerMTA[*]PowerMTA Management Console[/list]
Оптимизировать выделенный сервер для работы с Wordpress
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Необходимо оптимизировать выделенный сервер на ОС Debian-8-x86_6 и установить все необходимые расширения php для правильной и быстрой загрузки сайтов на Wordpress.
Обязательное условие! Прописать для меня в Word файле все действия, которые были произведены.
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