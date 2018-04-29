Проверка системы показывает ошибки. Требуется их исправить

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В таблице b_urlpreview_metadata поле URL "varchar(200) NOT NULL " не соответствует описанию на диске "varchar(2000) NOT NULL"

В таблице b_urlpreview_metadata поле IMAGE "varchar(255) NULL DEFAULT NULL " не соответствует описанию на диске "varchar(2000) NULL DEFAULT NULL  "

В таблице b_urlpreview_metadata отсутствует индекс IX_URLPREVIEW_METADATA_URL_sc(url(255))

В таблице b_urlpreview_route поле ROUTE"varchar(200) NOT NULL " не соответствует описанию на диске "varchar(2000) NOT NULL"

В таблице b_urlpreview_route отсутствует индекс UX_URLPREVIEW_ROUTE_ROUTE_sc (route(255))

 

6 лет назад
Tanya_Lii
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад