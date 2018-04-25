Установить CentOS+asterisk, сделать возможность запись разговора

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок166 просмотров
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Нужно сделать возможность записывать разговор менеджеров (пока 3 человека)

Номера 2 украинских +38 и один рус +7

Ваши цены

CentOS
6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад