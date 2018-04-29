IT для перспективной работы

Привет. Требуется изобразить рабочий белого списка с условиями: * если Ip находиться в списке, то error_page 303 = @backend; * а если нет то: proxy_pass http://unix:/var/run/ispcore.sock:/core/check/request?method=$request_method&host=$host&uri=$request_uri; server { listen %ip%:%web_ssl_port%; server_name %domain_idn% %alias_idn%; ssl on; ssl_certificate %ssl_pem%; ssl_certificate_key %ssl_key%; location / { include /etc/nginx/ispcore_params; proxy_pass http://unix:/var/run/ispcore.sock:/core/check/request?method=$request_method&host=$host&uri=$request_uri; include /etc/nginx/asp.net_params; proxy_intercept_errors ...
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