IT для перспективной работы

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок218 просмотров
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Ищем амбициозного,креативного и целеустремленного IT человека для перспективной работы в Англии и Европе!Предостовляем договор о содрудничестве, с проектом можете ознакомится здесь 1stAll.co.uk

Для болшей информацией, обращайтесь!

Просьба писат только заинтересованных и целеустремленных людей!!!!!!!

6 лет назад
semak89
34 годаВеликобритания
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад