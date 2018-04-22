Настроить ДНС на heroku.com и установить SSL + перенести туда парсер

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки217 просмотров
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Настроить ДНС на heroku.com и установить SSL 

перенести парсер на heroku , парсер на python v3

укажите вашу цену, делаем через скайп или тимвьювер  

другого доступа нет

6 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)