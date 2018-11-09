Настроить сервер

Системное администрированиеЗавершен6 заявок139 просмотров
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Нужно настроить и оптимизировать новый сервер для раздачи файлов формата mp4 (скачивание, Не онлайн).

6 лет назад
Buhankin
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
6 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за выполненную работу, все хорошо.
приятный адекватный заказчик