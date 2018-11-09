Настроить сервер

Требуется установить и настроить почтовый сервер PostFix на серверной машине с ОС Ubuntu с последующей интеграцией с DLE. Какая цена вопроса?
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Нужно настроить и оптимизировать новый сервер для раздачи файлов формата mp4 (скачивание, Не онлайн).
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