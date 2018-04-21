Настройка прямой трансляции Youtube через программу OBS. Playstation 4

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки143 просмотра
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Требуется помощь в настройке прямой трансляции в программе OBS . Имеется карта видеозахвата Avermedia. 

Прямая трансляция должна идти через Avermedia,так как картинка должна транслироваться не с компьютера,а с игровой приставки – Playstation 4.  

Компьютер  – Ноутбук. 

Intel Core i7 

2.70 GHz 2.90 GHz 

Оперативки 8 Гб

6 лет назад
guest_15242606690214
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад