Проблема с OpenVPN

Столкнулся с проблемой внезапной остановки работы OpenVPN. Классическая история: утром все корректно работало, а вечером уже не могу подключиться. Выдает следующую ошибку:

--ns-cert-type is DEPRECATED. Use --remote-cert-tls instead.Sun Apr 15 19:41:05 2018 WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED. Use --remote-cert-tls instead.Sun Apr 15 19:41:05 2018 Control Channel Authentication: using 'ta_185.65.245.241.key' as a OpenVPN static key fileSun Apr 15 19:41:05 2018 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authenticationSun Apr 15 19:41:05 2018 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authenticationSun Apr 15 19:41:05 2018 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]Sun Apr 15 19:41:05 2018 UDPv4 link local: [undef]Sun Apr 15 19:41:05 2018 UDPv4 link remote: [AF_INET]185.65.245.241:1194Sun Apr 15 19:41:05 2018 MANAGEMENT: >STATE:1523810465,WAIT,,,Sun Apr 15 19:42:05 2018 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)Sun Apr 15 19:42:05 2018 TLS Error: TLS handshake failed