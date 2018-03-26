Восстановить доступ в админку

Есть 2 сервака на атлоне стареньком двухпроцессорные, арендован новый с 4я процессорами ксеон. Надо перенести. Хотелось бы их слить вместе и чтобы это кто-то помог сделать. Сайты не оч. большие. На каждом серваке до десяти гигов контента ...