Восстановить доступ в админку

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

после переноса сайта с тестового домена на основной перестала открываться админка, открываешь в браузере все ок, если запрашивать со стороны сразу 502 и валится апач child died with signal 11

основной домен https://goo.gl/ZrHfMK

тестовый домен https://goo.gl/QbFdRN

opencart (ocstore 2.3)

phpinfo https://goo.gl/P15eYY

Сервер VDS i7-4770 CPU @ 3.40GHz оперативы 32 гига

6 лет назад
20180326
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)