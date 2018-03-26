Восстановить доступ в админку

Дано: mac pro VMware TeamViewer Задача: Настроить виртуалку, развернуть необходимые программы.
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после переноса сайта с тестового домена на основной перестала открываться админка, открываешь в браузере все ок, если запрашивать со стороны сразу 502 и валится апач child died with signal 11
основной домен https://goo.gl/ZrHfMK
тестовый домен https://goo.gl/QbFdRN
opencart (ocstore 2.3)
phpinfo https://goo.gl/P15eYY
Сервер VDS i7-4770 CPU @ 3.40GHz оперативы 32 гига
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