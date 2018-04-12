Настроить Asterisk, супер качественно, супер дорого

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок177 просмотров
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Необходимо правильно настроить астериск, возникают периодические сбои со звонками, поправить несколько вещей

Нужен только профи

6 лет назад
guest_15235282864395
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад