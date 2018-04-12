Дано: mac pro VMware TeamViewer Задача: Настроить виртуалку, развернуть необходимые программы.
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Здравствуйте!
Необходимо настроить VDS, а именно:
- обновить php до 7й версии
- обновить MySql
- установить панель Vesta (с патчем, чтобы работал файловый менеджер)
- настроить безопасность сервера
- настроить эффективную работу для Laravel5
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