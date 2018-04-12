Настроить VDS

$15
Системное администрированиеЗавершен2 заявки165 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо настроить VDS, а именно:

- обновить php до 7й версии

- обновить MySql

- установить панель Vesta (с патчем, чтобы работал файловый менеджер)

- настроить безопасность сервера

- настроить эффективную работу для Laravel5

6 лет назад
kisun
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$30
1 день
Быстро и четко сделал необходимое. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень хороший заказчик постоянно на связи, мгновенная оплата. Буду рад поработать еще!