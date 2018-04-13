1.Установка ssl-сертификата. 2.Большая нагрузка на сайт.

Системное администрированиеЗавершен8 заявок253 просмотра
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Интернет-магазин.

Установить ssl сертификат и адаптировать сайт под https.

Разобраться в причине большой нагрузки на сайт, хостинг ругается, сайт попадает в блокировку.

6 лет назад
restart_
34 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
6 лет назад
$50
2 дня
Все работы по сайту и установке ssl-сертификата выполнены в срок. Быстро , качественно. Ответили на все наводящие вопросы. Даже больше я бы сказал. Точно буду обращаться ещё . Рекомендую. Большое спасибо за работу.
Все хорошо, рекомендую.