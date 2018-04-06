Подключить новый домен и ssl (форум на платформе IPB 3.4)

Системное администрированиеЗакрыт10 заявок153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно подключить новый домен к форуму (и сделать его основным),  поставить на оба домена ssl. Сервер на ISP manager

6 лет назад
shishwagen
31 годГрузия
8 лет в сервисе
Был
год назад