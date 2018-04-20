Нужен разработчик Java для решения 2х задач с курса

Системное администрированиеЗакрытнет заявок168 просмотров
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Нужен Java разработчик для решения 2х задач с курсов. Имеется уже готовый проект, к нему надо прикрутить то, о чем говорится в заданиях. В конце приведу пример выполненного задания. 

Формулировка задач: 

1)ДЗ-15: MessageSystem 

Добавить систему обмена сообщениями в веб сервер из ДЗ-13.  

Пересылать сообщения из вебсокета в DBService и обратно. 

Организовать структуру пакетов без циклических зависимостей.(желательно) 

2)ДЗ-16: MessageServer 

Cервер из ДЗ-15 разделить на три приложения: 

MessageServer 

Frontend 

DBServer 

Запускать Frontend и DBServer из MessageServer. 

Сделать MessageServer сокет-сервером, Frontend и DBServer клиентами. 

Пересылать сообщения с Frontend на DBService через MessageServer.  

Запустить приложение с двумя фронтендами (на разных портах)* и двумя датабазными серверами. 

Пример выполненного задания(смотреть 15 и 16 задания): github.com/slonikmak/otus... 

Буду рада Вашим предложениям, спасибо! 

Дедлайн 20.04.2018

6 лет назад
guest_15233919101523
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад