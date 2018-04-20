Нужна консультация по https://www.hetzner.com/cloud-ru можно ли задействовать его только для сложных вычислений, а данные загружать на какое-то дешевое хранилище объемом 3 Тб или более
Нужен разработчик Java для решения 2х задач с курса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен Java разработчик для решения 2х задач с курсов. Имеется уже готовый проект, к нему надо прикрутить то, о чем говорится в заданиях. В конце приведу пример выполненного задания.
Формулировка задач:
1)ДЗ-15: MessageSystem
Добавить систему обмена сообщениями в веб сервер из ДЗ-13.
Пересылать сообщения из вебсокета в DBService и обратно.
Организовать структуру пакетов без циклических зависимостей.(желательно)
2)ДЗ-16: MessageServer
Cервер из ДЗ-15 разделить на три приложения:
MessageServer
Frontend
DBServer
Запускать Frontend и DBServer из MessageServer.
Сделать MessageServer сокет-сервером, Frontend и DBServer клиентами.
Пересылать сообщения с Frontend на DBService через MessageServer.
Запустить приложение с двумя фронтендами (на разных портах)* и двумя датабазными серверами.
Пример выполненного задания(смотреть 15 и 16 задания): github.com/slonikmak/otus...
Буду рада Вашим предложениям, спасибо!
Дедлайн 20.04.2018
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