Нужен разработчик Java для решения 2х задач с курса

Нужен Java разработчик для решения 2х задач с курсов. Имеется уже готовый проект, к нему надо прикрутить то, о чем говорится в заданиях. В конце приведу пример выполненного задания.

Формулировка задач:

1)ДЗ-15: MessageSystem

Добавить систему обмена сообщениями в веб сервер из ДЗ-13.

Пересылать сообщения из вебсокета в DBService и обратно.

Организовать структуру пакетов без циклических зависимостей.(желательно)

2)ДЗ-16: MessageServer

Cервер из ДЗ-15 разделить на три приложения:

MessageServer

Frontend

DBServer

Запускать Frontend и DBServer из MessageServer.

Сделать MessageServer сокет-сервером, Frontend и DBServer клиентами.

Пересылать сообщения с Frontend на DBService через MessageServer.

Запустить приложение с двумя фронтендами (на разных портах)* и двумя датабазными серверами.

Пример выполненного задания(смотреть 15 и 16 задания): github.com/slonikmak/otus...

Буду рада Вашим предложениям, спасибо!

Дедлайн 20.04.2018