Создать виртуалку и развернуть программы на mac

Системное администрированиеЗавершен5 заявок215 просмотров
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Дано:

mac pro

VMware

TeamViewer

Задача:

Настроить виртуалку, развернуть необходимые программы. 

6 лет назад
UlmFamily
Ольга 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$25
2 дня
Спасибо большое за помощь. Дмитрий работает профессионально и качественно. Довольна сотрудничеством, обращусь еще.
Спасибо за плодтворное для обоих сторон сотрудничество. Приятно было работать. Оплата сразу и без задержек.