Настройка почтового сервера

Системное администрированиеЗавершен7 заявок163 просмотра
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Необходимо настроить Dovecot + Exim + Roundcube+Clamav+Spamassassin

6 лет назад
ak86
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
6 лет назад
$30
1 день
Предложил более качественный способ решения моей задачи. Сделал всё очень быстро. Показал как пользоваться функционалом. Благодарен за такую работу. Рекомендую.
Все отлично. Рад был сотрудничать.