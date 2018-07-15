Дано: mac pro VMware TeamViewer Задача: Настроить виртуалку, развернуть необходимые программы.
Перенести и настройть сайты с hetzner на hetzner
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2 сервака на атлоне стареньком двухпроцессорные, арендован новый с 4я процессорами ксеон. Надо перенести.
Хотелось бы их слить вместе и чтобы это кто-то помог сделать. Сайты не оч. большие. На каждом серваке до десяти гигов контента дай бог если не меньше итого. Поэтому закачка времени много не займёт.
Стоят nginx который проксирует apache статикой на древних версиях Debian Linux. И просто 5-7 примерно сайтов на каждом. Перенесём оттестируем, потом убьём старые сервера и переключим на новые ДНС. Один из серверов общается с другим в одном из проектов. Это может быть некоторой проблемой, но можно пустить через гугл ДНС 8.8.8.8, к примеру.
В общем так и надо оставить, единственное чтобы хотелось чтобы вы добавили, это сделать мультиверсии PHP на разных портах (по умолчанию 5.3 или 5.5, а для некоторых сайтов которые запускаются последнее чтохто 7.Х), влепили Питон поиграться и завели эту же конфигурацию на последней версии Debian. А так особых изменений нет. Тем кто научит пользоваться Docker и засунет сайты в контейнеры - отдельный плюс. Я отсталый в этом смысле) хотел бы попробовать немного обучиться.
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