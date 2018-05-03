Перенос сервера

Системное администрированиеЗавершен6 заявок177 просмотров
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нужно перенести сайты с одного сервера на другой

10 доменов 6 сайтов (3 CMS Bitrix, Wordpress, OpenCart) 

на новом сервере поднять и настроить необходимое ПО для работы сайта (Акселераторы, мемкэши и прочее)

На новом сервере панель ISP

Возьметесь?

6 лет назад
tim9999
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$30
1 день
Спасибо Алексею за работу. Исполнительный, обязательный и грамотный специалист. Рекомендую.
Очень хороший заказчик, спасибо за сотрудничество