Установка сервера, развертывание проекта

$40
Системное администрированиеЗавершен16 заявок267 просмотров
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Установить сервер:

Ubuntu 16.04

PHP7

MySQL5.7 

NGINX

ISPManager 

phpmyadmin через ISPManager

cron через ISPManager

NodeJS (mosca, mqtt)

Upstart

elasticsearch

redis

SSL: Let's Encrypt WildCard, автообновление сертификата

На вышеуказанном ПО - развернуть проект (с другого сервера), проверить что все работает.

Дополнительные инструкции, доступы - предоставлю.

6 лет назад
alexfill
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
6 лет назад
$40
1 день
Все отлично! Вложились в сроки, исполнитель всегда был на связи и быстро реагировал!
приятный адекватный заказчик