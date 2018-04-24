Дано: mac pro VMware TeamViewer Задача: Настроить виртуалку, развернуть необходимые программы.
Установка сервера, развертывание проекта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установить сервер:
Ubuntu 16.04
PHP7
MySQL5.7
NGINX
ISPManager
phpmyadmin через ISPManager
cron через ISPManager
NodeJS (mosca, mqtt)
Upstart
elasticsearch
redis
SSL: Let's Encrypt WildCard, автообновление сертификата
На вышеуказанном ПО - развернуть проект (с другого сервера), проверить что все работает.
Дополнительные инструкции, доступы - предоставлю.
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