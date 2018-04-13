Поднять на сервере OwnCloud

Системное администрированиеЗавершен8 заявок173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сама цель - контакты и календари.

У сервера много подводных камней:

1) Настраивался под определённую CMS

2) Там вроде нет Apach, работает под ngix (или как там его)

3) Обычный сайт php на нём поднять не удалось

*странный сервер*

4) Версию БД, php и остальное - забыл, последний раз настраивали его 3 года назад

6 лет назад
egor
Егор 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
6 лет назад
$40
1 день
Всё отлично. Разобрался, установил, потом переустановил (в новой версии не поддерживались контакты и календари). Основной сайт работает (чему я бесконечно рад). Всё в режиме Skype и без нагнетаний. Очень рекомендую :) Мой сервер обзавёлся смотрящим )
Спасибо за хороший отзыв. Приятно было сотрудничать. Рекомендую всем.