Поднять на сервере OwnCloud

Всё отлично. Разобрался, установил, потом переустановил (в новой версии не поддерживались контакты и календари). Основной сайт работает (чему я бесконечно рад). Всё в режиме Skype и без нагнетаний. Очень рекомендую :) Мой сервер обзавёлся смотрящим )