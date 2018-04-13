Настройить дополнительный порт на vds

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок183 просмотра
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Есть дешевый vds, нужно добавить порт например 4343 или какой-то другой любой (чтобы через этот порт я мог в браузере открывать сайт как через прокси) и на этот порт добавить апаче, чтобы открывался конкретный сайт.

6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад