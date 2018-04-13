Необходимо настроить комментарии на сайте (cms joomla)

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки140 просмотров
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Не удается верно настроить права зарегистрированных пользователей.

Сейчас все авторизованные участники могут редактировать и удалять чужие комментарии. Необходимо, чтобы можно было оставить только свой комментарий или его удалить

CMS Joomla 3.7.2

Удобнее было бы связаться по Team Viewer или могу дать доступ.

Joomla
6 лет назад
MatRUS2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад