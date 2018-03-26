Оптимизировать сервер

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок147 просмотров
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Проблемы

1. Долгая загрузка страниц (особенно категорий https://goo.gl/3zqYy4)

2. Периодическое падение sql (нагрузка до 700%)

3. Долгий импорт товаров (у разработчика модуля товары импортируются 50к за 10мин, у меня при том же товаре настройках 7 часов, при том, у разработчика простой VDS, 1гиг ОЗУ)

4. Периодические ошибки cron "exited with return code 3" и "exited with return code 8"

500к товара

opencart (ocstore 2.3)

посещаемость 200 чел/день

сайт https://goo.gl/dR9SCN

phpinfo https://goo.gl/P15eYY

логи https://yadi.sk/d/LIUQDNSo3UJcTU

Сервер VDS i7-4770 CPU @ 3.40GHz  оперативы 32 гига

цену и срок пишите в проекте

6 лет назад
20180326
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)