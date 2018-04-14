Нужно помочь проверить сервер БД на стойкость к утечкам, всем WL

Системное администрированиеЗакрыт120 заявок2077 просмотров
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Нужны помощники / участники всестороней проверки сервера на безопасность, а именно возможно ли скачать Базу Данных с него.

Как что проверять - покажу, нужны больше руки чем мозги.

Расчет день в день, а задача - для тех кому нужны быстрые деньги.

Пишите у кого в чем опыт есть по  IT.

5 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)