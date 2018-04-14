Есть дешевый vds, нужно добавить порт например 4343 или какой-то другой любой (чтобы через этот порт я мог в браузере открывать сайт как через прокси) и на этот порт добавить апаче, чтобы открывался конкретный сайт.
Нужно помочь проверить сервер БД на стойкость к утечкам, всем WL
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны помощники / участники всестороней проверки сервера на безопасность, а именно возможно ли скачать Базу Данных с него.
Как что проверять - покажу, нужны больше руки чем мозги.
Расчет день в день, а задача - для тех кому нужны быстрые деньги.
Пишите у кого в чем опыт есть по IT.
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