Настроить OpenVPN

Столкнулся с проблемой внезапной остановки работы OpenVPN. Классическая история: утром все корректно работало, а вечером уже не могу подключиться. Выдает следующую ошибку: --ns-cert-type is DEPRECATED. Use --remote-cert-tls instead.Sun Apr 15 19:41:05 2018 WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED. ...