Нужны помощники / участники всестороней проверки сервера на безопасность, а именно возможно ли скачать Базу Данных с него. Как что проверять - покажу, нужны больше руки чем мозги. Расчет день в день, а задача - для тех ...
Убрать разделы и доработать счетчик просмотров – bitrix
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть новостной сайт на битрике с готовым решением. Со временем появилось несколько правок:
- убрать блок "Проекты" с главной страницы
- добавить миниатуры-картинки в списке новостей
- на странице просмотра новостей сделать показ в блоке справа не случайных видео, а последних.
- убрать нижний баннер рекламы с главной страницы сайта, верхний заменить на другой (адх)
- сделать фильтр новостей по городам.
И к программной части сайта. Из-за обновления ютюба перестала работать синхронизация счетчика просмотра видео.
- Похожие заказы
- Системное администрирование120 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть дешевый vds, нужно добавить порт например 4343 или какой-то другой любой (чтобы через этот порт я мог в браузере открывать сайт как через прокси) и на этот порт добавить апаче, чтобы открывался конкретный сайт.Системное администрирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется плата генератора сигналов ADF 4351 eval bd NWDZ подключенная через логический анализатор CY7C68013A mini board от LCSOFT. Нужно настроить её работу на Win7 x64. Проблема в том, что не устанавливаются драйвера на логический анализатор. Через TeamViewer, Скайп, ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть выгрузка товаров из 1С в интернет-магазин. Окружение: Локальный сервер: Windows Server SP2 1С 7.7 Хостинг (VPS): Ubutu 16.04 Битрикс УС 12.5 + Киоск Bat-файл: - запускает 1С, загружает в неё прайсы поставщиков с локального сервера - выгружает из 1С файл CSV на локальный сервер - при ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
настроить ssl сертфикат активировать его на сайте, чтобы работали поддоменыСистемное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Необходимо настроить на виртуальном сервере OpenVPN на 3 IP-адреса. Пример того что хочу получить на выходе - в приложенииСистемное администрирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Столкнулся с проблемой внезапной остановки работы OpenVPN. Классическая история: утром все корректно работало, а вечером уже не могу подключиться. Выдает следующую ошибку: --ns-cert-type is DEPRECATED. Use --remote-cert-tls instead.Sun Apr 15 19:41:05 2018 WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED. ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо установить VirtualBox и PhpVirtualBox, на арендованный сервер. OC Debian 9. Проверка работоспособности – установка Win Server.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Проблемы 1. Долгая загрузка страниц (особенно категорий https://goo.gl/3zqYy4) 2. Периодическое падение sql (нагрузка до 700%) 3. Долгий импорт товаров (у разработчика модуля товары импортируются 50к за 10мин, у меня при том же товаре настройках 7 часов, при том, ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Не удается верно настроить права зарегистрированных пользователей. Сейчас все авторизованные участники могут редактировать и удалять чужие комментарии. Необходимо, чтобы можно было оставить только свой комментарий или его удалить CMS Joomla 3.7.2 Удобнее было бы связаться по Team ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад