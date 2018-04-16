Убрать разделы и доработать счетчик просмотров – bitrix

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки122 просмотра
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Есть новостной сайт на битрике с готовым решением. Со временем появилось несколько правок: 

- убрать блок "Проекты" с главной страницы 

- добавить миниатуры-картинки в списке новостей 

- на странице просмотра новостей сделать показ в блоке справа не случайных видео, а последних. 

- убрать нижний баннер рекламы с главной страницы сайта, верхний заменить на другой (адх) 

- сделать фильтр новостей по городам. 

И к программной части сайта. Из-за обновления ютюба перестала работать синхронизация счетчика просмотра видео. 

6 лет назад
veselru
Егор 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад