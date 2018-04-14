Настройка генератора сигналов ADF 435x

Имеется плата генератора сигналов ADF 4351 eval bd NWDZ подключенная через логический анализатор CY7C68013A mini board от LCSOFT.

Нужно настроить её работу на Win7 x64. Проблема в том, что не устанавливаются драйвера на логический анализатор.

Через TeamViewer, Скайп, или лично по Киеву.