Настройка генератора сигналов ADF 435x

Системное администрированиеЗакрытнет заявок167 просмотров
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Имеется плата генератора сигналов ADF 4351 eval bd NWDZ подключенная через логический анализатор CY7C68013A mini board от LCSOFT.

Нужно настроить её работу на Win7 x64. Проблема в том, что не устанавливаются драйвера на логический анализатор.

Через TeamViewer, Скайп, или лично по Киеву.

6 лет назад
SouthBlondi
Ирина 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад