Настройка почтового сервера

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок191 просмотр
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Добрый день! 

есть сервер ОС (FreeBSD или Linux)

Нужно установить и настроить:

Postfix

Postfix admin

Dovecot

средство для фильтрации спама

клиент для работы с электронной почтой с веб-интерфейсом (обсудим отдельно)

почтовый антивирус

от вас цена и сроки!

6 лет назад
web_work_
Сухомлин 
47 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад