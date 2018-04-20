Нужны помощники / участники всестороней проверки сервера на безопасность, а именно возможно ли скачать Базу Данных с него. Как что проверять - покажу, нужны больше руки чем мозги. Расчет день в день, а задача - для тех ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка и Поддержка Asterisk, необходимо удаленно выполнить настройки Asterisk.
- Похожие заказы
- Системное администрирование120 заявокЗакрыт5 лет назад
Установить сайт на вестуСистемное администрирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! есть сервер ОС (FreeBSD или Linux) Нужно установить и настроить: Postfix Postfix admin Dovecot средство для фильтрации спама клиент для работы с электронной почтой с веб-интерфейсом (обсудим отдельно) почтовый антивирус от вас цена и сроки!Системное администрирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть новостной сайт на битрике с готовым решением. Со временем появилось несколько правок: - убрать блок "Проекты" с главной страницы - добавить миниатуры-картинки в списке новостей - на странице просмотра новостей сделать показ в блоке справа не случайных ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется плата генератора сигналов ADF 4351 eval bd NWDZ подключенная через логический анализатор CY7C68013A mini board от LCSOFT. Нужно настроить её работу на Win7 x64. Проблема в том, что не устанавливаются драйвера на логический анализатор. Через TeamViewer, Скайп, ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть выгрузка товаров из 1С в интернет-магазин. Окружение: Локальный сервер: Windows Server SP2 1С 7.7 Хостинг (VPS): Ubutu 16.04 Битрикс УС 12.5 + Киоск Bat-файл: - запускает 1С, загружает в неё прайсы поставщиков с локального сервера - выгружает из 1С файл CSV на локальный сервер - при ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
настроить ssl сертфикат активировать его на сайте, чтобы работали поддоменыСистемное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Необходимо настроить на виртуальном сервере OpenVPN на 3 IP-адреса. Пример того что хочу получить на выходе - в приложенииСистемное администрирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Столкнулся с проблемой внезапной остановки работы OpenVPN. Классическая история: утром все корректно работало, а вечером уже не могу подключиться. Выдает следующую ошибку: --ns-cert-type is DEPRECATED. Use --remote-cert-tls instead.Sun Apr 15 19:41:05 2018 WARNING: --ns-cert-type is DEPRECATED. ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо установить VirtualBox и PhpVirtualBox, на арендованный сервер. OC Debian 9. Проверка работоспособности – установка Win Server.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад