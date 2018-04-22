Необходима срочно помощь админа.

Системное администрированиеЗавершен5 заявок175 просмотров
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6 лет назад
bakhur
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
26 минут назад
6 лет назад
$15
1 день
Алексей решил проблему быстро. В следующий раз буду обращаться :) Приятно работать с человеком знающим своё дело :)
Очень хороший заказчик, на связи всегда, приятное общение. Мгновенная оплата. Буду рад работать еще!