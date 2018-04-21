Настройка сервера доступа accel-ppp Abills 0.58

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка112 просмотров
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Настройка сервера доступа accel-ppp  Abills 0.58

Есть два сервера доступа с установленным CenTOS 7 . Есть сервер с биллином Abills 0.58 (установлен) Требуется сделать настройку связки Abills - сервер доступа...

http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:manual:install_centos:ru

http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:nas:linux:accel_pptp:ru?&#centos

6 лет назад
muserun
48 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад