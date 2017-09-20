Если проблема решаема,то о ней не стоит переживать,а если нет, то не стоит и думать...
Верстка HTML,администрирование Linux серверов, установка и настройка IPSmanger под ключ. Установка DLE, верстка. Настройка DNS сервера,обновление версии PHP. Установка и настройка DIAFAN.CMS. Настройка и установка ISPmanager 4. Установка и настройка сервера IP телефонии. Установка и настройка сервера виде- аудио- трансляции (стриминг)
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Landing Page196 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Быстро решили проблему.
Ответный отзыв
Задача не сложная.Все что нужно было для работы предоставлено. Оплата моментально после сдачи заказа.
$30
10 баллов
6 лет назад
Качественно и быстро выполненная работа! Очень доволен результатом! Советую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Положительные впечатления от работы.
$20
2 балла
6 лет назад
Взял заказ, все оговорили, после этого он пропал и на связь не выходил. Сроки поджимают, я еще раз его предупредил, что оставлю отрицательный отзыв, если не закончите проект, так же в Скайп писал... тишина.
Ответный отзыв
С отзывом согласен.