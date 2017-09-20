muserun

Василий muserun

 
48 летУкраина/Луганск
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Если проблема решаема,то о ней не стоит переживать,а если нет, то не стоит и думать...

Верстка HTML,администрирование Linux серверов, установка и настройка IPSmanger под ключ. Установка DLE, верстка. Настройка DNS сервера,обновление версии PHP. Установка и настройка DIAFAN.CMS. Настройка и установка ISPmanager 4. Установка и настройка сервера IP телефонии. Установка и настройка сервера виде- аудио- трансляции (стриминг)

PHPHTMLLinuxDLEISPmanager
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Vityok93
Виктор 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
SSL на сервер
Быстро решили проблему.
Задача не сложная.Все что нужно было для работы предоставлено. Оплата моментально после сдачи заказа.
Ответный отзыв
1lusjustore
Юра Лущик 
33 годаЭстония
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Нужно создать 2 простых сайта
Качественно и быстро выполненная работа! Очень доволен результатом! Советую!
Отличный заказчик. Положительные впечатления от работы.
Ответный отзыв
mr-diamant
Виталий 
37 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
2 балла
6 лет назад
Верстка одностраничного сайта
Взял заказ, все оговорили, после этого он пропал и на связь не выходил. Сроки поджимают, я еще раз его предупредил, что оставлю отрицательный отзыв, если не закончите проект, так же в Скайп писал... тишина.
С отзывом согласен.
Ответный отзыв